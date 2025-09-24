США вже сьогодні готові замінити весь російський газ і нафту для Європи, - міністр

"У Європі вживають заходів щодо заміщення російських енергоресурсів. Можливо, не так швидко, як нам хотілося б. США готові вже сьогодні заміщати весь російський газ, що надходить до Європи, а також усі російські нафтопродукти", - підкреслив Райт.

За його словами, протягом шести днів він зустрічався з європейськими лідерами, щоб запевнити їх, що у США є необхідні потужності для задоволення потреб Європи.

"Порядок денний президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) - мир. А для досягнення миру необхідно впливати на Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)", - зазначив міністр.

Він також прокоментував плани Євросоюзу повністю відмовитися від поставок скрапленого природного газу в січні 2027 року. За словами Райта, такий крок необхідно робити набагато швидше.

"Тому що газ, який не надходить до Європи і не продається там, вони не можуть перенаправити в інші регіони, особливо трубопроводами. Це просто втрата доходу для Путіна і зниження його можливостей вести війну. Так що так, наша мета - діяти набагато швидше", - уточнив глава Міненерго США.