США уже сегодня готовы заменить весь российский газ и нефть для Европы, - министр

"В Европе предпринимаются меры по замещению российских энергоресурсов. Возможно, не так быстро, как нам хотелось бы. США готовы уже сегодня замещать весь российский газ, поступающий в Европу, а также все российские нефтепродукты", - подчеркнул Райт.

По его словам, в течение шести дней он встречался с европейскими лидерами, чтобы заверить их, что у США есть необходимые мощности для удовлетворения потребностей Европы.

"Повестка президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) - мир. А для достижения мира необходимо воздействовать на Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)", - отметил министр.

Он также прокомментировал планы Евросоюза полностью отказаться от поставок сжиженного природного газа в январе 2027 года. По словам Райта, такой шаг необходимо делать намного быстрее.

"Потому что газ, который не поступает в Европу и не продается там, они не могут перенаправить в другие регионы, особенно по трубопроводам. Это просто потеря дохода для Путина и снижение его возможностей вести войну. Так что да, наша цель - действовать гораздо быстрее", - уточнил глава Минэнерго США.