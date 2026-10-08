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США вже готові до нової ескалації на Близькому Сході, - Axios

11:11 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Піт Гегсет, глава Міноборони США (Getty Images)

Очільник Міноборони США Піт Гегсет наказав Центральному командуванню США завершити підготовку до відновлення масштабних бойових операцій проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За словами журналістів, про плани Пентагону вони дізналися від своїх анонімних джерел в американському відомстві.

Інсайдери розповіли ЗМІ, що директива Гегсета не містить конкретної дати початку ударів. Одна з причин полягає в тому, що президент США Дональд Трамп поки не ухвалив фінального рішення щодо відновлення бомбардувань.

Існує висока ймовірність, що бойові дії на Близькому Сході знову розпочнуться ще до проміжних виборів у США і, можливо, до виборів в Ізраїлі, які відбудуться на тиждень раніше.

Якщо це все-таки станеться, то американські військові почнуть завдавати масовані удари по енергетичних об'єктах, інфраструктурі та ядерних об'єктах Ірану.

Журналісти також дізналися, що 7 жовтня Трамп провів телефонні перемовини із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Що важливо розуміти, це була їхня друга розмова за кілька днів. Також відомо, що напередодні Нетаньяху провів нараду зі своєю командою з питань національної безпеки, присвячену Ірану.

За словами ізраїльських посадовців, наразі іранський режим перебуває у відчайдушному та параноїдальному стані. Цілком можливо, це підштовхне його завдати ударів першим.

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Сполучені Штати АмерикиІранБлизький СхідПіт Гегсет