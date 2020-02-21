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В США выявили коронавирус у 11 эвакуированных с лайнера Diamond Princess

Новости » В мире     21.02.2020 - 08:16
В США выявили коронавирус у 11 эвакуированных с лайнера Diamond Princess
Иллюстративное фото (marinetraffic.com)

На данный момент в США зафиксированы 26 случаев коронавируса

В США выявили у 11 из 13 эвакуированных американцев с круизного лайнера Diamond Princess коронавирус. Об этом сообщает CNN со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Отмечается, что положительные результаты на коронавирус показали после прохождения обследования в медицинском центре Университета Небраски (США).

На данный момент количество инфицированных коронавиром в США достигло 26 человек.

Напомним, ранее коронавирус был зафиксирован у двоих граждан Австралии, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Одну из заразившихся поместили на карантин.

Ранее РБК-Украина писало, что в среду, 19 февраля, на круизном лайнере Diamond Princess частично сняли карантин. После двух недель карантина первые 500 пассажиров лайнера сошли на берег.

Отметим, на данный момент общее число погибших в результате коронавируса в мире выросло до 2247 человек, по состоянию на утро 21 февраля. Количество зараженных в Китае достигла 75245 людей. Всего в мире - 76498. В свою очередь, выздоровели по последним данным 18442 людей.

За сутки в китайской провинции Хубэй от коронавируса умерли еще 115 человек ВОЗ требует, чтобы страны немедленно сообщали о зафиксированных случаях коронавируса
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