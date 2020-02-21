У США виявили коронавірус у 11 евакуйованих з лайнера Diamond Princess

Ілюстративне фото (marinetraffic.com)

На даний момент у США зафіксовано 26 випадків коронавіруса

У США виявили в 11 з 13 евакуйованих американців з круїзного лайнера Diamond Princess коронавірус. Про це повідомляє CNN з посиланням на центр з контролю і профілактики захворювань США.

Наголошується, що позитивні результати на коронавірус показали після проходження обстеження в медичному центрі Університету Небраски (США).

На даний момент кількість інфікованих коронавиром в США досягла 26 осіб.

Нагадаємо, раніше коронавірус був зафіксований у двох громадян Австралії, яких евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess в Японії. Одну з тих, що заразилися помістили на карантин.

Раніше РБК-Україна писало, що в середу, 19 лютого, на круїзному лайнері Diamond Princess частково зняли карантин. Після двох тижнів карантину перші 500 пасажирів лайнера зійшли на берег.

Відзначимо, на даний момент загальна кількість загиблих в результаті коронавіруса світі зросла до 2247 осіб, станом на ранок 21 лютого. Кількість заражених в Китаї досягла 75245 людей. Всього в світі - 76498. У свою чергу, одужали за останніми даними 18442 людей.