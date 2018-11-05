США вывели из-под санкций против Ирана АЭС "Бушер"

США вывели из-под санкций против Ирана три проекта
США вывели из-под санкций против Ирана три проекта, в том числе атомную электростанцию "Бушер". Об этом заявил на брифинге госсекретарь США Майк Помпео, сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Washington Post.
Отметим, что строительство АЭС началось в 1974 году, запуск состоялся в 2010 году. В конце октября 2017 года в Иране был дан старт строительству второго энергоблока на АЭС "Бушер".
Напомним, 5 ноября Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.
Санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон при помощи энергетических санкций намерен сократить к нулю нефтяные доходы Ирана. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.
При этом Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция, Китай, Индия и Южная Корея временно выводятся из-под санкций.
Кроме того, в банковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT заявили о приостановке предоставления услуг нескольким иранским финансовым учреждениям.