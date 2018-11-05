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США вивели з-під санкцій проти Ірану АЕС "Бушер"

Новини » Економіка    05.11.2018 - 20:01
Фото: АЕС "Бушер" (wikipedia.org)
Фото: АЕС "Бушер" (wikipedia.org)

США вивели з-під санкцій проти Ірану три проекту

США вивели з-під санкцій проти Ірану три проекти, в тому числі атомну електростанцію "Бушер". Про це заявив на брифінгу держсекретар США Майк Помпео, повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Washington Post.

Відзначимо, що будівництво АЕС почалося в 1974 році, запуск відбувся в 2010 році. В кінці жовтня 2017 року в Ірані було дано старт будівництву другого енергоблоку на АЕС "Бушер".

Нагадаємо, 5 листопада Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Санкції торкнуться експорту нафти, судноплавства, банкової та інші галузей, що стосуються економіки. Спецпредставник США по Ірану Брайан Хукс повідомив, що Вашингтон за допомогою енергетичних санкцій має намір скоротити до нуля нафтові доходи Ірану. Він підкреслив, що влада працює над тим, щоб мінімізувати дестабілізацію на глобальному ринку.

При цьому Греція, Італія, Тайвань, Японія, Туреччина, Китай, Індія і Південна Корея тимчасово виводяться з-під санкцій.

Крім того, в банківській системі передачі інформації та здійснення платежів SWIFT заявили про припинення надання послуг кільком іранським фінансовим установам.

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