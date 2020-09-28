США вывели из Европы стратегические бомбардировщики, патрулировавшие границы РФ

Группа американских стратегических бомбардировщиков, временно находившаяся на передовой европейской авиабазе в Великобритании, вернулась в США. В августе на авиабазу Фэрфорд в Великобритании с континентальной части США были переброшены шесть стратегических бомбардировщиков B-52H.

Об этом сообщает пресс-служба ВВС США.

Эти бомбардировщики способны нести ядерное оружие.

"Миссия завершена", - говорится в сообщении.

За время пребывание в Европе они совершили не менее 30 учебных полетов над Европой, в том числе у западных и южных границ России.

На постоянное место базирование на авиабазу Майнот в штате Северная Дакота из Англии вернулись пять B-52H. Еще один проходит ремонт на базе в Фэрфорде в Англии.

После последней миссии американских бомбардировщиков в воздушном пространстве над Прибалтикой на одном из самолетов с бортовым номером 60-0029 при возвращении на базу возникли технические неполадки.

Как писало РБК-Украина, бомбардировщики США появились в воздушном пространстве Украины впервые за 26 лет. Командование американских Военно-воздушных сил заявило, что это были учения по интеграции с украинскими истребителями.

Накануне Россия подняла в воздух свои истребители из-за американских бомбардировщиков, которые патрулировали ее границы над территорией Украины.

РФ расценила полеты самолетов США над Украиной как отработку ракетных ударов.