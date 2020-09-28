США вивели з Європи стратегічні бомбардувальники, що патрулювали кордони РФ

Група американських стратегічних бомбардувальників, що тимчасово знаходилася на передовій європейській авіабазі у Великобританії, повернулася в США. У серпні на авіабазу Ферфорд у Великобританії з континентальної частини США були перекинуті шість стратегічних бомбардувальників B-52H.

Про це повідомляє прес-служба ВПС США.

Ці бомбардувальники здатні нести ядерну зброю.

"Місія завершена", - йдеться в повідомленні.

За час перебування в Європі вони зробили щонайменше 30 навчальних польотів над Європою, в тому числі біля західних і південних кордонів Росії.

На постійне місце базування на авіабазу Майнот в штаті Північна Дакота з Англії повернулися п'ять B-52H. Ще один проходить ремонт на базі у Ферфорді в Англії.

Після останньої місії американських бомбардувальників в повітряному просторі над Прибалтикою на одному з літаків з бортовим номером 60-0029 при поверненні на базу виникли технічні неполадки.

Як повідомляло РБК-Україна, бомбардувальники США з'явилися у повітряному просторі України вперше за 26 років. Командування американських Військово-повітряних сил заявило, що це були навчання з інтеграції з українськими винищувачами.

Напередодні Росія підняла в повітря свої винищувачі через американські бомбардувальники, які патрулювали її кордони над територією України.

РФ розцінила польоти літаків США над Україною як відпрацювання ракетних ударів.