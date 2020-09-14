РФ подняла истребители из-за американских бомбардировщиков

Фото: СУ-27 (MilitaryArms.ru)

Россия подняла в воздух свои истребители из-за украинско-американского патрулирования неба над Украиной. Они сопровождали американские стратегические бомбардировщики B-52 над Черным морем.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает ТАСС.

По данным российских военных, 14 сентября радарами сил противовоздушной обороны Южного военного округа "над акваторией Черного моря выявлены приближающиеся со стороны Украины к государственной границе РФ три воздушные цели". Для их опознавания были подняты два истребителя Су-27 и два истребителя Су-30.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - сообщили в ведомстве, добавив, что после отдаления американских самолетов от госграницы РФ истребители вернулись на аэродромы базирования.

Напомним, сегодня в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н патрулировали воздушное пространство Украины.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что такие патрулирования будут регулярными, подчеркнув, что стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ.

РФ расценила полеты самолетов США над Украиной как отработку ракетных ударов.