США вывели более 90% своих войск из Афганистана

Вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана завершен на более чем 90%. При этом США передали семь объектов Министерству обороны Афганистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
Также с начала вывода войск из Афганистана Министерство обороны США вывезло материалы, эквивалентные примерно 984 самолетам C-17, и передало почти 17 074 единицы оборудования в Агентство логистики Министерства обороны для утилизации.
"Эти 17 074 единицы оборудования почти полностью состоят из федерального избыточного личного имущества. Большая часть этого оборудования не относится к оборонительным средствам и не считается основным оборудованием", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".
Как сообщало РБК-Украина, в конце июня вывод своего воинского контингента из Афганистана начала Польша. В ночь на 25 июня в страну прибыли первые польские военные.
Добавим, что ранее военные США и НАТО покинули военную авиабазу Баграм, которая была центром войны с боевиками на протяжении 20 лет.