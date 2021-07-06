США вивели понад 90% своїх військ з Афганістану

Виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на більш ніж 90%. При цьому США передали сім об'єктів Міністерству оборони Афганістану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).
Також з початку виведення військ з Афганістану Міністерство оборони США вивезло матеріали, еквівалентні приблизно 984 літакам C-17, і передало майже 17 074 одиниці обладнання в Агентство логістики Міністерства оборони для утилізації.
"Ці 17 074 одиниці обладнання майже повністю складаються з федерального надлишкового особистого майна. Велика частина цього обладнання не належать до оборонних засобів і не вважається основним обладнанням", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".
Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці червня виведення свого військового контингенту з Афганістану почала Польща. У ніч на 25 червня в країну прибули перші польські військові.
Додамо, що раніше військові США і НАТО покинули військову авіабазу Баграм, яка була центром війни з бойовиками протягом 20 років.