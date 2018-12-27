США виведуть війська з Іраку, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

За його словами, США могли б використовувати базу в Іраку, "якщо б хотіли щось зробити в Сирії"

США не будуть виводити свої війська з Іраку. Про це заявив президент США Дональд Трамп на зустрічі з американськими військовослужбовцями на базі "Айн аль-Асад" в провінції аль-Анбар на заході Іраку, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Трамп в Іраку провів зустрічі з високопоставленими американськими військовими і провів телефонну розмову з іракським прем'єр-міністром Аділем Абдульмехди.

"Вашингтон не планує виведення військ з Іраку", - сказав президент США.

За його словами, США могли б використовувати базу в Іраку, "якщо б хотіли щось зробити в Сирії".

Раніше повідомлялося, що США збудують дві нові військові бази в районі стику кордонів Іраку, Йорданії і Сирії, через який проходять важливі транспортні артерії.

Зазначимо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чувашоглу заявив, що вони здатні самостійно впоратися з "Ісламським державою" на території Сирії.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".