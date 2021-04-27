США выведут из Афганистана часть сотрудников своего посольства в Кабуле

Госдепартамент США принял решение вывезти часть сотрудников американского посольства в Кабуле накануне вывода войск из Афганистана . Дипмиссию покинут дипломаты, которые могут выполнять свои обязанности удаленно.

Об этом в Twitter сообщила журналистка телеканала CNN Дженнифер Ханслер.

Она уточнила, что распоряжение американского внешнеполитического ведомства касается тех дипломатов, которые технически могут "выполнять свои функции, находясь в другом месте, поскольку вывод войск США из Афганистана начался".

Напомним, Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США перебросило в Афганистан реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Мобильные установки перемещаются из Кувейта для обеспечения безопасности вывода войск.

Отметим, 25 апреля командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер объявил о начале вывода войск международного контингента. По его словам, все американские базы будут оставлены афганским силам.

РБК-Украина писало, что президент США Джо Байден объявил, что американские войска начнут выводить из Афганистана 1 мая 2021 года. Ожидается, что США и союзники по НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года - к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.