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США перебрасывают в Афганистан реактивные системы для обеспечения безопасности вывода войск

Новина українською → Вашингтон, Вторник 27 апреля 2021 19:58
США перебрасывают в Афганистан реактивные системы для обеспечения безопасности вывода войск Фото: РСЗО HIMARS (twitter.com/CENTCOM)
Автор: РБК-Украина

США для обеспечения безопасности вывода своих войск из Афганистана перебрасывают в страну реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Мобильные установки перемещаются из Кувейта

Об этом сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США в Twitter.

"Высокомобильные реактивные системы HIMARS направляются из Кувейта в Афганистан для поддержки вывода войск", - отмечается в сообщении.

HIMARS - это система высокоточного оружия полного спектра, работающая круглосуточно и без выходных, способная поражать цели на расстоянии более 43 миль (около 70 километров).

Напомним, 25 апреля командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер объявил о начале вывода войск международного контингента. По его словам, все американские базы будут оставлены афганским силам.

Отметим, ранее президент США Джо Байден объявил, что американские войска начнут выводить из Афганистана 1 мая 2021 года. Ожидается, что США и союзники по НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года - к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о выводе войск альянса еще в середине апреля.

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