США высылают десять российских дипломатов

Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Поскольку, в Белом доме считают, что в личном составе дипмиссии есть представители российских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома .

Российских дипломатов высылают из Соединенных Штатов в рамках новых санкций против Российской Федерации.

Напомним, сегодня администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ввела новые санкции против России за вредоносную внешнюю деятельность.

Ранее сообщалось, что США объявили о введении новых санкций против России за использование химического оружия против российских граждан. Речь идет об отравлении оппозиционера Алексея Навального и семьи Скрипалей.

В ответ на это Россия отозвала из Вашингтона своего посла. МИД России хочет провести консультации с отозванным послом относительно дальнейших отношений с США.