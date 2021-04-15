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США висилають десять російських дипломатів

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. Оскільки, у Білому домі вважають, що в особистому складі дипмісії є представники російських спецслужб.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Російських дипломатів висилають зі Сполучених Штатів в рамках нових санкцій проти Російської Федерації.

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Нагадаємо, сьогодні адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена ввела нові санкції проти Росії за шкідливу зовнішню діяльність.

Раніше повідомлялося, що США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за використання хімічної зброї проти російських громадян. Мова йде про отруєння опозиціонера Олексія Навального і сім'ї Скрипалів.

У відповідь на це Росія відкликала свого посла з Вашингтона. МЗС Росії хоче провести консультації з відкликаним послом щодо подальших відносин з США.

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