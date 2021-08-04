США выступили против моратория ВОЗ на бустерные дозы вакцины от коронавируса

Власти США считают "неправильным выбором" мораторий на бустерные дозы вакцин от коронавируса. В случае необходимости ревакцинации в стране будет достаточно препаратов для прививок от COVID-19 и для передачи другим государствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мы считаем это (мораторий на бустерные дозы - ред.) неправильным выбором", - сказала Псаки, комментируя инициативу Всемирной организации здравоохранения отложить ревакцинацию до конца сентября. Представитель Белого дома отметила, что бустеры - это не политика США, но в случае необходимости в стране будет достаточно доз вакцины от коронавируса, а излишки могут быть переданы другим государствам.