США выступили против моратория ВОЗ на бустерные дозы вакцины от коронавируса

Власти США считают "неправильным выбором" мораторий на бустерные дозы вакцин от коронавируса. В случае необходимости ревакцинации в стране будет достаточно препаратов для прививок от COVID-19 и для передачи другим государствам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Мы считаем это (мораторий на бустерные дозы - ред.) неправильным выбором", - сказала Псаки, комментируя инициативу Всемирной организации здравоохранения отложить ревакцинацию до конца сентября.
Представитель Белого дома отметила, что бустеры - это не политика США, но в случае необходимости в стране будет достаточно доз вакцины от коронавируса, а излишки могут быть переданы другим государствам.
Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин от коронавируса до конца сентября текущего года. По его мнению, это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем привития.