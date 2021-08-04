США виступили проти мораторію ВООЗ на бустерні дози вакцини від коронавірусу

Влада США вважає "неправильним вибором" мораторій на бустерні дози вакцин від коронавірусу. У разі необхідності ревакцинації в країні буде достатньо препаратів для щеплень від COVID-19 і для передачі іншим державам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.
"Ми вважаємо це (мораторій на бустерні дози - ред.) неправильним вибором", - сказала Псакі, коментуючи ініціативу Всесвітньої організації охорони здоров'я відкласти ревакцинацію до кінця вересня.
Представник Білого дому зазначила, що бустери - це не політика США, але в разі необхідності в країні буде достатньо доз вакцини від коронавірусу, а надлишки можуть бути передані іншим державам.
Нагадаємо, раніше глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус закликав встановити мораторій на бустерні дози вакцин від коронавірусу до кінця вересня поточного року. На його думку, це має вирішити питання нестачі препаратів у країнах з низьким рівнем щеплення.