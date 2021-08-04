В Британии раскритиковали ВОЗ из-за ограничений для электронных сигарет

Британские эксперты обвинили Всемирную организацию здравоохранения в том, что она ставит под угрозу жизни миллионов людей по всему миру, призывая правительства принять более жесткие меры против электронных сигарет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Как известно, в новом отчете об усилиях по борьбе с курением во всем мире ВОЗ предупреждает, что вейпинг рискует свести на нет многолетний прогресс в "денормализации" курения, а электронные сигареты могут "перенормировать" эту практику.

В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес отметил, что электронные системы доставки никотина вредны и должны лучше регулироваться.

Бывший мэр Нью-Йорка и глобальный посол ВОЗ по неинфекционным заболеваниям и травмам Майкл Блумберг добавил, что табачные компании начали агрессивней продавать новые продукты, такие как электронные сигареты и электронные системы доставки никотина.

Британские эксперты раскритиковали данные заявления. В частности, Служба общественного здравоохранения Англии (Public Health England) продвигает вейпинг как инструмент, помогающий курильщикам бросить курить.

"Лучшее, что может сделать курильщик - это полностью бросить курить. Наши данные показывают, что вейпинг является одним из самых эффективных механизмов отказа от курения (особенно для тех курильщиков, которые пытались бросить курить, но не смогли). В Британии ежегодно около 50 тыс. курильщиков полностью прекращают курить. Хотя вейпинг и не безопасен, но есть доказательства, что он гораздо менее вреден, чем курение", - заявил The Times глава отдела борьбы с табакокурением Службы общественного здоровья Мартин Докрелл.

Почетный профессор Имперского колледжа в Лондоне и директор Агентства по вопросам общественного здравоохранения (Knowledge-Action-Change) Джерри Стимсон добавил, что ВОЗ стремится активизировать слабые усилия по борьбе против табака, поощряя национальные государства вводить запреты или чрезмерно ограничительную политику в отношении более безопасного никотина.

"Эти действия безответственны и нелогичны. Это приведет только к тому, что миллионы будут продолжать курить, преждевременно умирать, а традиционные сигареты продолжать продаваться", - добавил он.

Джон Бриттон, заслуженный профессор эпидемиологии Ноттингемского университета, считает, что ВОЗ до сих пор не понимает фундаментальной разницы между пристрастием к табакокурению, от которого ежегодно умирают миллионы людей, и пристрастием к альтернативной табачной продукции.

По его мнению, позиция ВОЗ является лицемерной: рекомендуя использовать лекарственные никотиновые продукты для лечения зависимости от курения, одновременно организация выступает против аналогичной альтернативной продукции в форме электронных сигарет.

"ВОЗ прав в том, что некурящих, особенно детей, следует отговаривать от употребления любых никотиновых продуктов. Но для более чем миллиарда курильщиков табака в мире электронные системы доставки никотина являются частью решения в борьбе с вредной привычкой, а не проблемой", - добавил он.