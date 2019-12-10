В США выступили за присоединение к переговорам по Донбассу

США обязательно должны принимать участие в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил комментарии "Голосу Америки".

Джонсон рассказал, что президент США Дональд Трампа считает, что "Украина это больше европейский вопрос".

"Безусловно, Америка должна присоединиться к урегулированию конфликта. Но один из тезисов, который постоянно говорит президент Трамп - Украина это больше европейский вопрос. Постоянно в разговоре со мной о своих тревогах по Украине, своих предостережениях и поддержке он говорил, что пытался надавить на Европу, чтобы она делал больше (в отношении Украины). Но это не значит, что Америка должна ничего не делать", - сказал он.

Напомним, вчера состоялась нормандская встреча. Лидеры четырех стран договорились провести еще одну встречу. Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече.

Один из представителей делегации Украины - глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинская полиция готова патрулировать с "представителями территориальных общин", когда незаконные вооруженные формирования покинут ОРДЛО.