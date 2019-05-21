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США выступают против строительства "Северного потока-2"

Новости » Энергетика    21.05.2019 - 12:45
США выступают против строительства "Северного потока-2"
Фото: Владимир Гройсман и Рик Перри (kmu.gov.ua)

Гройсман встретился с министром энергетики США

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил министру энергетики США Рику Перри объединить усилия по противодействию российскому газовому проекту "Северный поток-2". Об этом сообщает Правительственный портал.

Гройсман заявил, что основная стратегическая цель правительства - полная интеграция энергетического рынка ЕС, а также сохранение роли Украины как ключевого транзитера газа. Он предложил министру энергетики США объединить усилия по противодействию российскому газовому проекту "Северный поток-2".

"Строительство Nord Stream 2 - разновидность энергетического оружия России. Они хотят использовать этот газопровод для влияния на европейских партнеров. Украина категорически против строительства. Спасибо США за поддержку в этом важном вопросе", - сказал Гройсман.

В свою очередь, Перри отметил, что США поддерживают Украину.

"В Украине огромные природные ресурсы находятся под землей, и это важный ресурс вашего народа. Нужно противодействовать тем, кто может использовать энергетику как оружие. Поэтому США выступают против строительства российского газопровода Nord Stream 2", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, в мае датское энергетическое агентство (ДЭА) представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) маршрута российского газопровода "Северный поток-2" на юго-восток от острова Борнхольм. Общественные слушания в Дании по третьему маршруту газопровода "Северный поток-2" пройдут 19 июня.

Напомним, 15 апреля оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG Дании подал третью заявку маршрута газопровода в водах к югу от острова Борнхольм.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2
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