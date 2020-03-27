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США вийшли на перше місце за кількістю інфікованих коронавірусом

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 01:17
США вийшли на перше місце за кількістю інфікованих коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

У США 1178 заражених коронавірусом померли, 619 вилікувались

У Сполучених Штатах Америки 26 березня зафіксовано 83 597 випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джона Хопкінса.

Таким чином США вийшли на перше місце в світі за кількістю підтверджених випадків зараження коронавирусною інфекцією.

Згідно з даними університету, 1178 заражених померли, 619 вилікувались.

Китай, який з початку епідемії лідирував за кількістю випадків коронавірусу, опустився на друге місце. Там COVID-19 захворіли 81 782 осіб, померли 3291 людина, одужали 74 181 людина.

Італія знаходиться на третьому місці по захворюваності і на першому - за кількістю смертей. У цій країні коронавірусом заразилися 80 589 осіб. Кількість смертей від коронавіруса перевищила 8 тисяч. Тільки за останню добу в країні жертвами коронавірус стали 662 людини. Більше 10 тисяч італійців вже одужали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість випадків коронавіруса у світі сьогодні перевищила 500 тисяч. Від захворювання коронавірусом померли понад 23 тисяч жителів планети. Понад 122 тисячі пацієнтів вже одужали від коронавіруса.

Кількість померлих від коронавирусной інфекції в світі станом на ранок 26 березня досягла 21 тисячі 276 осіб

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