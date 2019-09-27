В США выросла поддержка импичмента Трампа, - опрос

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

43% избирателей выступают за начало процедуры импичмента в Конгрессе

В США возросло количество граждан, которые поддерживают импичмент президента Дональда Трампа в связи с украинским скандалом. Такие результаты опроса Politico/Morning Consult.

Сообщается, что 43% избирателей выступают за начало процедуры импичмента в Конгрессе. Такой же процент людей, которые не поддерживают эту идею. Остальные 13% опрошенных еще не определились.

Почти все интервью для опроса проводились до обнародования жалобы информатора, которого обеспокоило поведение Трампа относительно Украины. Таким образом поддержка импичмента Трампа выросла на 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущим опросом, который проводился с прошлой пятницы по воскресенье.

Напомним, Дональд Трамп рассчитывает узнать, кто предоставил информацию о его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским неназванному сотруднику американской разведки.

Как известно, разговор между президентами стала причиной объявления процедуры импичмента Дональду Трампу. Президента США обвиняли в давлении на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.

РБК-Украина перевело текст стенограммы разговора Зеленского и Трампа.