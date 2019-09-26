Джулиани отрицает обвинения, изложенные в жалобе сотрудника разведки США

Фото: Руди Джулиани (kmu.gov.ua)

Личный адвокат Трампа готов предоставить доказательства

Личный адвокат президента США Руди Джулиани назвал "полной ерундой" обвинения в его адрес, которые были изложены в жалобе сотрудника разведки США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Джулиани изданию CNN.

По его словам, он готов предоставить доказательства, включая свой разговор с главным американским дипломатом в Украине Куртом Волкером

При этом Джулиани подтвердил, что встречался 1 августа с одним из главных советников Зеленского - Андреем Ермаком. После чего поделился всеми деталями своих разговоров с Ермаком с чиновниками в Государственном департаменте, в первую очередь с Фолькером.

"Я говорил с государственным департаментом в ходе этой ситуации, я сказал вам, по крайней мере, 10 раз, и я встречался с ними", - заявил Джулиани.

Напомним, 26 сентября был опубликован текст жалобы сотрудника американских спецслужб, где указывалось, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором Дональда Трампа 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Разговор между президентами стал причиной объявления процедуры импичмента Дональду Трампу. Президента США обвиняли в оказании давления на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.