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У США зросла підтримка імпічменту Трампа, - опитування

Новини » Політика    27.09.2019 - 10:59
У США зросла підтримка імпічменту Трампа, - опитування
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

43% виборців виступають за початок процедуру імпічменту у Конгресі

У США зросла кількість громадян, які підтримують імпічмент президента Дональда Трампа у зв'язку з українським скандалом. Такі результати опитування Politico/Morning Consult.

Повідомляється, що 43% виборців виступають за початок процедуру імпічменту у Конгресі. Такий самий відсоток людей, які не підтримують цю ідею. Інші 13% опитаних ще не визначились.

Майже всі інтерв'ю для опитування проводилися до оприлюднення скарги інформатора, якого стурбувала поведінка Трампа щодо України. Таким чином підтримка імпічменту Трампа зросла на 7 процентних пунктів у порівнянні з попереднім опитуванням, яке проводилось з минулої п’ятниці по неділю.

Нагадаємо, Дональд Трамп розраховує дізнатися, хто надав інформацію про його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським неназваному співробітнику американської розвідки.

Як відомо, розмова між президентами стала причиною оголошення процедури імпічменту Дональду Трампу. Президента США звинувачували в тиску на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена.

РБК-Україна переклало текст стенограми розмови Зеленського і Трампа.

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