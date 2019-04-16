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США выразили соболезнования Франции из-за пожара в Нотр-Дам де Пари

Новости » Происшествия    16.04.2019 - 03:49
США выразили соболезнования Франции из-за пожара в Нотр-Дам де Пари
Фото: Майк Помпео и Дональд Трамп (Twitter/CNN)

Трамп и Помпео выразили поддержку французскому народу

Соединенные Штаты Америки выразили соболезнования Франции и ее народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления лидеров США в Twitter.

Президент США Дональд Трамп написал: "Боже, благослови народ Франции!".

США выразили соболезнования Франции из-за пожара в Нотр-Дам де Пари

Вскоре государственный секретарь США Майк Помпео также выразил искренние соболезнования народу Франции.

"Как и большинство американцев, наблюдающих за трагическим пожаром в соборе Нотр-Дам, я действительно опечален опустошением и потерей этого священного места. Мои искренние соболезнования народу Франции, католикам и всем людям, которые давно восхищаются его красотой и историей", - написал он.

США выразили соболезнования Франции из-за пожара в Нотр-Дам де Пари

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария развития событий: удалось спасти фасад собора и его башни.

Парижская прокуратура начала расследование по факту пожара в Нотр-Дам де Пари. Возгорание началось уже после официального закрытия собора для посещения. Также было принято решение эвакуировать людей из острова Сите.

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