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США висловили співчуття Франції через пожежу в Нотр-Дам де Парі

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 03:49
США висловили співчуття Франції через пожежу в Нотр-Дам де Парі
Фото: Майк Помпео та Дональд Трамп (Twitter/CNN)

Трамп і Помпео висловили підтримку французького народу

Сполучені Штати Америки висловили співчуття Франції та її народу в зв'язку з пожежею в соборі Паризької Богоматері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви лідерів США в Twitter.

Президент США Дональд Трамп написав: "Боже, благослови народ Франції!".

Незабаром державний секретар США Майк Помпео також висловив щирі співчуття народу Франції.

США висловили співчуття Франції через пожежу в Нотр-Дам де Парі

"Як і більшість американців, що спостерігають за трагічним пожежею в соборі Нотр-Дам, я дійсно засмучений спустошенням і втратою цього священного місця. Мої щирі співчуття народу Франції, католикам і всім людям, які давно захоплюються його красою та історією", - написав він.

США висловили співчуття Франції через пожежу в Нотр-Дам де Парі

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждав від пожежі Собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Він підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію розвитку подій: вдалося врятувати фасад собору і його вежі.

Паризька прокуратура розпочала розслідування за фактом пожежі в Нотр-Дам де Парі. Займання почалося вже після офіційного закриття собору для відвідування. Також було прийнято рішення евакуювати людей з острова Сіте.

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