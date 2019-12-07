США выразили поддержку Украине перед нормандским саммитом

Соединенные Штаты Америки заявили о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщает РБК-Укрраина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

В заявлении отмечается, что США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Российскую Федерацию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе.

В посольстве напомнили, что "начиная с 2014 года, США предоставили 3 млрд долларов на поддержку безопасности и других, не связанных с безопасностью, направлений".

"Наши программы помогли создать решающие инициативы, связанные с правоохранительными органами, борьбой с коррупцией, судебной реформой, реформой в оборонной сфере и развитием демократических институтов. Эта помощь предоставляется в соответствии с законами США и регулярно проверяется американскими инспекторами на самом высоком уровне", - говорится в заявлении.

Также дипломаты подчеркнули, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбе с коррупцией.

"Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы над тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства", - говорится в заявлении.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Российской Федерации, Германии и Франции соберутся, чтобы обсудить вопрос выполнения минских договоренностей для деоккупации территории Донбасса.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на нормандском саммите он будет сидеть за столом переговоров на равных. Он подчеркнул, что Украина не будет "блюдом, которое подают большим боссам", а будет на уровне с другими участниками.