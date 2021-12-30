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США выразили озабоченность запуском Ираном космических спутников

Автор: Дмитрий Кузнецов

США выразили озабоченность запуском Ираном ракеты с тремя космическими спутниками. При этом Вашингтон заявил о готовности к переговорам по ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News AFP.

"Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены разработкой Ираном космических ракетоносителей, которые вызывают серьезную озабоченность", - заявил представитель Госдепартамента.

При этом, отмечает агентство, США заявили о своей готовности по ядерной программе Ирана.

Напомним, 30 декабря Иран вывел на околоземную орбиту три космических спутника для исследований.

Отметим, в декабре Иран провел военные учения в Персидском заливе, в которых применялись баллистические ракеты.

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Соединенные Штаты АмерикиИранКосмический корабль