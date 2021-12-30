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США висловили заклопотаність запуском Іраном космічних супутників

Автор: Дмитрий Кузнецов

США висловили заклопотаність запуском Іраном ракети з трьома космічними супутниками. При цьому Вашингтон заявив про готовність до переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News AFP.

"Сполучені Штати, як і раніше, стурбовані розробкою Іраном космічних ракетоносіїв, які викликають серйозну занепокоєність", - заявив представник Держдепартаменту.

При цьому, зазначає агентство, США заявили про свою готовність щодо ядерної програми Ірану.

Нагадаємо, 30 грудня Іран вивів на навколоземну орбіту три космічні супутники для досліджень.

Зазначимо, в грудні Іран провів військові навчання в Перській затоці, в яких застосовувалися балістичні ракети.

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Сполучені Штати АмерикиІранКосмічний корабель