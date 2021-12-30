ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США висловили заклопотаність запуском Іраном космічних супутників

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 30 грудня 2021 20:36
США висловили заклопотаність запуском Іраном космічних супутників Фото: США висловили заклопотаність запуском Іраном космічних супутників (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США висловили заклопотаність запуском Іраном ракети з трьома космічними супутниками. При цьому Вашингтон заявив про готовність до переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News AFP.

"Сполучені Штати, як і раніше, стурбовані розробкою Іраном космічних ракетоносіїв, які викликають серйозну занепокоєність", - заявив представник Держдепартаменту.

При цьому, зазначає агентство, США заявили про свою готовність щодо ядерної програми Ірану.

Нагадаємо, 30 грудня Іран вивів на навколоземну орбіту три космічні супутники для досліджень.

Зазначимо, в грудні Іран провів військові навчання в Перській затоці, в яких застосовувалися балістичні ракети.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Іран Космічний корабель
NEWS
Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну
Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну
DAILY
Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук