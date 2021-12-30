США висловили заклопотаність запуском Іраном космічних супутників
Фото: США висловили заклопотаність запуском Іраном космічних супутників (Getty Images)
США висловили заклопотаність запуском Іраном ракети з трьома космічними супутниками. При цьому Вашингтон заявив про готовність до переговорів щодо ядерної програми Тегерана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News AFP.
"Сполучені Штати, як і раніше, стурбовані розробкою Іраном космічних ракетоносіїв, які викликають серйозну занепокоєність", - заявив представник Держдепартаменту.
При цьому, зазначає агентство, США заявили про свою готовність щодо ядерної програми Ірану.
Нагадаємо, 30 грудня Іран вивів на навколоземну орбіту три космічні супутники для досліджень.
Зазначимо, в грудні Іран провів військові навчання в Перській затоці, в яких застосовувалися балістичні ракети.