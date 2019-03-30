В США выразили готовность к соглашению с Лондоном после Brexit

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Дональд Трамп готов заключить новое торговое соглашение с Великобританией сразу после ее выхода из состава Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что США будут готовы заключить с этой страной новое торговое соглашение.

"Именно за это британцы голосовали в 2016 году. Произойдет это 12 апреля или позже, мы готовы ждать", - сказал он.

Кроме того, Болтон согласился с тем, что Великобритания переживает сейчас непростые времена.

"Президент Трамп хочет заверить жителей страны, что мы будем рядом, когда она в результате покинет Евросоюз", - добавил он.

Советник американского президента добавил, что Трамп симпатизирует премьер-министру Британии Терезе Мэй.

Напомним, ранее сообщалось, что палата общин Британии в третий раз отвергла соглашение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

Отметим, это была третья попытка принять соглашение Терезы Мэй с Европейским союзом. До этого два голосования в парламенте Британии также провалились.