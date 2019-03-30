У США висловили готовність до угоди з Лондоном після Brexit

Радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що президент Дональд Трамп готовий укласти нову торговельну угоду з Великобританією відразу після її виходу зі складу Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що США будуть готові укласти з цією країною нову торговельну угоду.

"Саме за це британці голосували в 2016 році. Станеться це 12 квітня або пізніше, ми готові чекати", - сказав він.

Крім того, Болтон погодився з тим, що Великобританія переживає зараз непрості часи.

"Президент Трамп хоче запевнити жителів країни, що ми будемо поруч, коли вона в результаті покине Євросоюз", - додав він.

Радник американського президента додав, що Трамп симпатизує прем'єр-міністру Британії Терезі Мей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що палата громад Британії в третій раз відкинула угоду про вихід Великобританії з ЄС (Brexit).

Зазначимо, це була третя спроба прийняти угоду Терези Мей з Європейським союзом. До цього два голосування в парламенті Британії також провалилися.