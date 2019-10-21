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В США выпустили информационный бюллетень об импичменте Трампа

Новости » В мире    21.10.2019 - 19:55
В США выпустили информационный бюллетень об импичменте Трампа
Фото: Нэнси Пелоси (flickr.com gageskidmore)

Информационный бюллетень помогает объяснить суть расследования об импичменте избирателям

Спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси выпустила информационный бюллетень об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что бюллетень включает в себя наиболее уместные обвинения против Трампа в расследовании импичмента. В частности, он разбит на три категории - потрясение, кампания давления и скрытие. Предназначен бюллетень для представителей Дома демократов.

"В качестве доказательства потрясения в информационном бюллетене приводятся цитаты из грубой расшифровки июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как говорится, рисует картину злоупотребления своим постом Трампом, побуждая иностранное правительство вмешиваться в выборы США 2020 года", - говорится в сообщении.

Выпуск информационного бюллетеня призван, помочь "лучше всего объяснить расследование своим избирателям".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Минэнерго США отказывается предоставлять конгрессменам из Демократической партии документы для процедуры импичмента Дональда Трампа.

Также сообщалось, что в Белом доме признали факт давления на Украину с целью возобновления расследования против Джо Байдена и его сына.

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