Минэнерго США отказалось передать документы по импичменту Трампа

Фото: министр энергетики США Рик Перри (flickr.com/Gage Skidmore)

У министра энергетики просили документы о встречах с властями Украины

Министерство энергетики США отказывается предоставлять конгрессменам из Демократической партии документы для процедуры импичмента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на письменное заявление представителя Минэнерго Мелиссы Бурнинсон.

В письме указано, что Минэнерго США не смогло бы дать запрашиваемую информацию, даже если расследование было бы авторизовано надлежащим образом. Эта позиция объясняется тем, что речь идет о конфиденциальных сообщениях представителей исполнительной власти.

Кроме того, в письме говорится, что по решению Верховного суда США у комитета палаты при расследовании не может быть тех же полномочий, что у Палаты представителей в целом. Отметим, конгрессмены просили министра энергетики Рика Перри передать документы, которые касаются встреч с властями Украины.

Напомним, ранее в Белом доме признали, что давили на Украину для расследования против Джо Байдена и его сына.

Также исполняющий обязанности руководителя администрации Белого дома Мик Малвейни уточнил, что выделение военной помощи Украине приостановили из-за озабоченности по поводу коррупции.