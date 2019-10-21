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У США випустили інформаційний бюлетень про імпічмент Трампа

Новини » В світі    21.10.2019 - 19:55
У США випустили інформаційний бюлетень про імпічмент Трампа
Фото: Ненсі Пелосі (flickr.com gageskidmore)

Інформаційний бюлетень допомагає пояснити суть розслідування про імпічмент виборцям

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі випустила інформаційний бюлетень про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє The Washington Post.

Повідомляється, що бюлетень включає в себе найбільш доречні звинувачення проти Трампа в розслідуванні імпічменту. Зокрема, він розбитий на три категорії - потрясіння, кампанія тиску і приховання. Призначений бюлетень для представників Будинку демократів.

"Як доказ потрясіння в інформаційному бюлетені наводяться цитати з грубої розшифровки липневого розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, який, як кажуть, малює картину зловживання своїм постом Трампом, спонукаючи іноземне уряд втручатися у вибори США 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Випуск інформаційного бюлетеня покликаний допомогти "найкраще пояснити розслідування своїм виборцям".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міненерго США відмовляється надавати конгресменам з Демократичної партії документи для процедури імпічменту Дональда Трампа.

Також повідомлялося, що в Білому домі визнали факт тиску на Україну з метою поновлення розслідування проти Джо Байдена і його сина.

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