Трамп требует показаний Шиффа из-за скандала со стенограммой

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп обвиняет Шиффа в придумывании содержания стенограммы

Председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, который является одним из инициатором расследования дела об импичменте Дональда Трампа, должен дать показания по ситуации со стенограммой телефонного разговора с украинским президентом. Об этом глава Белого дома заявил на своей странице в Twitter.

По словам президента США, Шифф должен объяснить, почему исказил содержание стенограммы телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Было ли это ложью коррумпированного Шиффа? Когда он даст показания, почему выдумал содержание разговора и зачитал эту фикцию перед Конгрессом и американским народом? Я требую его показаний", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, Трапм заявил, что объявленная Шиффом версия стенограммы не совпадает с содержанием реального телефонного разговора, который глава Белого дома в июле провел с Зеленским.

"Где этот информатор (который сообщил о содержании разговора с Зеленским - ред.), или другой информатор (который говорил, что может подтвердить факты давления на украинскую власть - ред.)? Все исчезли, потому что их так называемая история даже близко не похожа на стенограмму телефонного разговора", - добавил он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Адама Шиффа в "государственной измене" за то, что он якобы исказил содержание стенограммы телефонного разговора с Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента. Трамп задался вопросом, нужно ли арестовать конгрессмена за измену.