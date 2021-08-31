США выполнили свою миссию в Афганистане еще 10 лет назад, - Байден

"У нас не было других интересов в Афганистане, кроме как предотвращение терактов. Наша миссия была выполнена еще 10 лет назад, а мы продолжали оставаться в Афганистане еще десятилетия", - сказал Байден в обращении к нации.

Американский лидер подчеркнул, что пришло время закончить войну в Афганистане, поскольку в мир изменился и появились новые угрозы. Среди новых источников опасности он отметил распространение терроризма по всему миру.

"Основная задача президента - защищать от угроз. Вот что стояло за этим решением (выйти из Афганистана - ред.)", - пояснил Байден.

Президент уточнил, что не в интересах США оставлять воинский контингент в Афганистане и тратить миллионы долларов на его содержание.