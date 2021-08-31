США виконали свою місію в Афганістані ще 10 років тому, - Байден

"У нас не було інших інтересів в Афганістані, окрім як запобігання терактам. Наша місія була виконана ще 10 років тому, а ми продовжували залишатися в Афганістані ще десятиліття", - сказав Байден у зверненні до нації.

Американський лідер підкреслив, що прийшов час закінчити війну в Афганістані, оскільки в світ змінився і з'явилися нові загрози. Серед нових джерел небезпеки він відзначив поширення тероризму по всьому світу.

"Основне завдання президента - захищати від загроз. Ось що стояло за цим рішенням (вийти з Афганістану - ред.)", - пояснив Байден.

Президент уточнив, що не в інтересах США залишати військовий контингент в Афганістані і витрачати мільйони доларів на його утримання.