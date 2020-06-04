Из США вылетел спецрейс с украинцами

Из США в Киев вылетел спецрейс с украинцами. Домой вернутся еще 253 украинца.

Об этом сообщила прес-служба посольства Украины в США в Facebook.

Таким образом, самолет вылетел 4 июня.

"Продолжаем организовывать специальные рейсы для возвращения граждан из США в Украину. Из Нью-Йорка в Киев возвращается еще 253 пассажира", - говорится в сообщении.

Отметим, за минувшие сутки в США зафиксировали 20 578 случаев коронавируса. В общем там 1,89 млн инфицированных, из которых 426 тысяч выздоровели и 109 тысяч умерли. Соединенные Штаты сейчас являются эпицентром пандемии.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал 33 новых спецрейса в Украину.

Добавим, очередной специальный авиарейс эвакуировал из Франции в Украину еще 170 граждан.

Также из Стамбула (Турция) в Киев отправился самолет со 109 гражданами Украины на борту для их эвакуации домой.