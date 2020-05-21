США оповестили союзников о выходе из Договора по открытому небу

Белый дом уведомил международных партнеров о выходе Соединенных Штатов из Договора об открытом небе. Договор позволяет

Об этом сообщает Assocaited Press.

В заявлении говорится, что Вашингтон намерен

Напомним, Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор был разработан при активном участии Российской Федерации.

Отметим, в прошлом году источники в Белом доме сообщили, что президент Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. Однако окончательного решения в Белом доме тогда так и не приняли.

Ранее из-за возможного выхода США из Договора глава комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель направил письмо с протестом советнику президента по нацбезопасности. Энгель отмечал, что выход США из договора будет полезным только для России, а также навредит партнерам и их интересам в сфере национальной безопасности.