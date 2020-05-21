Трамп намерен вывести США из Договора по открытому небу

Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

О выходе из договора Трамп может объявить уже на этой неделе

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен объявить о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу. Ожидается, что решение будет объявлено в пятницу, 22 мая.

Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает американская газета The New York Times.

По словам собеседников издания, уже в пятницу американский президент может уведомить российские власти о выходе США из Договора по открытому небу. Официально в Белом доме эту информацию не комментируют.

Отмечается, что выход Вашингтона из договора может свидетельствовать о намерении американских властей отказаться от продления до 2021 года Договора о сокращении стратегически наступательного вооружения.

Отметим, Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор был разработан при активном участии Москвы.

Напомним, в октябре источники в Белом доме сообщили, что Трамп подписал документ о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу. Однако окончательного решения в Белом доме тогда так и не приняли.

Кроме того, в связи с возможными планами США выйти из Договора по открытому небу председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель направил письмо с протестом советнику президента по нацбезопасности. Энгель отмечал, что выход США из договора будет полезным только для России, а также навредит партнерам и их интересам в сфере национальной безопасности.

Автор: Дмитрий Левицкий