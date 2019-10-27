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США намерены выйти из Договора по открытому небу

Новости » Политика    27.10.2019 - 15:27
США намерены выйти из Договора по открытому небу
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По данным WSJ, Трамп подписал соответствующий документ

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, к настоящему моменту точно не известно, принято ли в Белом доме окончательное решение о выходе из договора.

Один из источников газеты уточнил, что в настоящее время продолжаются консультации по этому вопросу.

Напомним, глава комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель направил в связи с возможными планами США выйти из Договора по открытому небу письмо с протестом советнику президента по нацбезопасности Роберту О’Брайену. Энгель подчеркнул, что выход США из договора принесет пользу только России, а также навредит партнерам и их интересам в сфере национальной безопасности.

Глава комитета Конгресса также считает, что это может разделить трансатлантический альянс и подорвет уверенность в надежности Соединенных Штатов как стабильного и предсказуемого партнера.

Ранее сообщалось, что комитет палаты представителей Конгресса по вооруженным силам собирается запретить США выходить, приостанавливать или разрывать Договор по открытому небу.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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