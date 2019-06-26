США выделят Украине 4 млн долларов на усиление защищенности военных складов

Фото: Валерий Чалый и Кларк Купер (facebook.com/ukr.embassy.usa)

В Вашингтоне состоялось заседание Украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля оружия

Соединенные Штаты намерены помочь Украине в сфере хранения боеприпасов и выделить по меньшей мере 4 млн долларов на улучшение защищенности украинских военных складов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в США в Facebook.

Соответствующий меморандум был подписан по итогам заседания Украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля оружия временным исполняющим обязанности директора Департамента международной безопасности МИД Украины Русланом Нимчинским и помощником Госсекретаря США по военно-политическим вопросам Купером Кларком в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого

Чалый, открывая заседание, отметил растущее доверие между двумя странами, в частности в чувствительных сферах, и роль Рабочей группы в углублении отношений стратегического партнерства между двумя государствами.

Как отмечают в посольстве, Украинско-американская рабочая группа встречается дважды в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии.

Напомним, 20 июня Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила проекты законов, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для поддержки Украины.