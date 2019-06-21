В Конгрессе США одобрили 700 млн долларов финансовой поддержки Украины

Фото: Конгресс США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Из них 250 млн долларов на оборону в Украине

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила проекты законов, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для поддержки Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США.

Отмечается, что речь идет о законопроектах о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год.

В частности, в проекте закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год" предусмотрено 250 млн долларов помощи, которые предлагается выделить для поддержки безопасности в Украине. Из указанной суммы 50 млн долларов должно быть направлено исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера.

"Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств определена объемом 445,7 млн долларов. Указанная сумма включает, в частности, ассигнования для предоставления нашему государству помощи побезопасности по программе "Международное военное финансирование", - добавили в посольстве.

Теперь проекты аналогичных законодательных актов должен принять Сенат. Тогда уже обе палаты Конгресса согласуют окончательную редакцию законопроектов и их передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, ранее Министерство обороны Соединенных Штатов Америки подтвердило, что в рамках сотрудничества в сфере безопасности планирует выделить 250 млн долларов для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины.