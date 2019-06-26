США виділять Україні 4 млн долларів на посилення захищенності військових складів

Фото: Валерій Чалий та Кларк Купер (facebook.com/ukr.embassy.usa)

У Вашингтоні відбулося засідання Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю зброї

Сполучені Штати мають намір допомоги Україні у сфері зберігання боєприпасів та виділити щонайменше 4 млн доларів на покращення захищеності українських військових складів. Про це повідомляє РБК-України з посиланням на повідомлення посольства України у США в Facebook.

Відповідний меморандум було підписано за підсумками засідання Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю тимчасовим виконувачем обов’язків директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Русланом Німчинським та помічником Держсекретаря США з військово-політичних питань Кларком Купером у присутності посла України в США Валерія Чалого.

Чалий, відкриваючи засідання, відзначив зростаючу довіру між двома країнами, зокрема у чутливих сферах, та роль Робочої групи у поглибленні відносин стратегічного партнерства між двома державами.

Українсько-американська робоча група зустрічається двічі на рік, почергово у Києві та Вашингтоні для обговорення взаємодії між державами у сфері міжнародної безпеки, запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, контролю технологій, чинної санкційної політики у контексті протидії російській агресії.

Нагадаємо, 20 червня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила проекти законів, у яких передбачено майже 700 млн доларів для підтримки України.