ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США виділять Україні 4 млн долларів на посилення захищенності військових складів

Новини » Суспільство    26.06.2019 - 04:14
США виділять Україні 4 млн долларів на посилення захищенності військових складів
Фото: Валерій Чалий та Кларк Купер (facebook.com/ukr.embassy.usa)

У Вашингтоні відбулося засідання Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю зброї

Сполучені Штати мають намір допомоги Україні у сфері зберігання боєприпасів та виділити щонайменше 4 млн доларів на покращення захищеності українських військових складів. Про це повідомляє РБК-України з посиланням на повідомлення посольства України у США в Facebook.

Відповідний меморандум було підписано за підсумками засідання Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю тимчасовим виконувачем обов’язків директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Русланом Німчинським та помічником Держсекретаря США з військово-політичних питань Кларком Купером у присутності посла України в США Валерія Чалого.

Чалий, відкриваючи засідання, відзначив зростаючу довіру між двома країнами, зокрема у чутливих сферах, та роль Робочої групи у поглибленні відносин стратегічного партнерства між двома державами.

Українсько-американська робоча група зустрічається двічі на рік, почергово у Києві та Вашингтоні для обговорення взаємодії між державами у сфері міжнародної безпеки, запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, контролю технологій, чинної санкційної політики у контексті протидії російській агресії.

Нагадаємо, 20 червня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила проекти законів, у яких передбачено майже 700 млн доларів для підтримки України

США виступають проти повернення Росії в ПАРЄ - посол
Новини України Сполучені Штати Америкипомощьарсенал оружия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся