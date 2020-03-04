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США виділять Україні 38 млн доларів на кіберзахист

Новини » Політика     04.03.2020 - 19:13
США виділять Україні 38 млн доларів на кіберзахист
Фото: зустріч представників України та США (twitter.com/YehorBozhok)

Україна і США узгодили подальші дії для зміцнення спільної кіберзахисту

Сполучені Штати виділять Україні 38 млн доларів на кібербезпеку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступник міністра закордонних справ України Єгора Божка в Twitter.

За його словами, Україна і США узгодили подальші дії для зміцнення спільної кіберзахисту.

При цьому він додав, що пройшла "надихаюча зустріч" з представниками Державного департаменту США і за підсумками третього раунду кіберконсультацій був погоджений новий проект орієнтовною вартістю 38 млн доларів.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін стратегії займаються фахівці з профільних державних структур, так і представники приватного сектору.

Крім того, в кінці січня Україна і Японія провели консультації з кібербезпеки та обговорили двостороннє співробітництво в цій сфері.Тоді сторони домовилися про взаємодію компетентних органів двох держав з побудови відкритого, операційно-сумісний, надійного і безпечного кіберпростору.

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