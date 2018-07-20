США выделят Украине 200 млн долларов на безопасность

США выделят деньги на предоставление Украине военной техники

Соединенные Штаты Америки (США) выделят Украине 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны в 2018 бюджетном году. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

Так, США предоставляет Украине помощь в рамках борьбы с российской агрессией.

"Указанные средства будут направлены на предоставление нашему государству военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистическое обеспечение и подготовку Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставки военной техники и предоставления услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году.

Напомним, ранее американский сенатор-республиканец Марко Рубио и сенатор-демократ Крис Ван Голлен активизировал работу по введению дополнительных санкций против России.

Законопроект инициированный сенаторами предусматривает автоматическое введение санкций в случае, если Россия продолжит вмешиваться в американские выборы в США.