В США предложили автоматически вводить санкции против России

Сенаторы активизировали работу по введению дополнительных санкций против РФ

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио и сенатор-демократ Крис Ван Голлен активизировали работу по введению дополнительных санкций против России. Об этом сообщает Рolitico.

Сообщается, что законопроект инициирован сенаторами предусматривает автоматическое введение санкций в случае, если Россия продолжит вмешиваться в американские выборы в США.

Так, сенаторы обратились к руководству комитетов по международным отношениям и банковского дела с целью проведения слушаний и утверждения законопроекта, который предусматривает автоматическое введение новых санкций против России в течение 10 дней в случае, если директор национальной разведки США определит вмешательство России в избирательный процесс.

Отметим, что в четверг к этому законопроекту, направленному в Сенат в январе, присоединилось еще восемь соавторов, представляющих обе партии.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США республиканец Пол Райан заявил, что он готов рассмотреть дополнительные санкции против России.