В США предложили автоматически вводить санкции против России

Новости Политика 20.07.2018 - 15:20
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Сенаторы активизировали работу по введению дополнительных санкций против РФ

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио и сенатор-демократ Крис Ван Голлен активизировали работу по введению дополнительных санкций против России. Об этом сообщает Рolitico.

Сообщается, что законопроект инициирован сенаторами предусматривает автоматическое введение санкций в случае, если Россия продолжит вмешиваться в американские выборы в США.

Так, сенаторы обратились к руководству комитетов по международным отношениям и банковского дела с целью проведения слушаний и утверждения законопроекта, который предусматривает автоматическое введение новых санкций против России в течение 10 дней в случае, если директор национальной разведки США определит вмешательство России в избирательный процесс.

Отметим, что в четверг к этому законопроекту, направленному в Сенат в январе, присоединилось еще восемь соавторов, представляющих обе партии.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США республиканец Пол Райан заявил, что он готов рассмотреть дополнительные санкции против России. 

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС